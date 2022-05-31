ГД рассмотрит закон о получении детьми гражданства РФ без согласия родителя

Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность приобретения детьми российского гражданства без согласия родителя - гражданина иностранного государства. Документ опубликован в думской электронной базе во вторник.

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Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве РФ". Согласно тексту законопроекта, если ребенок, один из родителей которого является гражданином РФ, проживает на территории иностранного государства, то в ряде случаев он может получить гражданство РФ без согласия родителя-иностранца. Так, согласие не понадобится, если брак родителей расторгнут, родитель, являющийся иностранным гражданином, лишен родительских прав, признан недееспособным, а также если ребенок является лицом без гражданства.

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Как указывают разработчики законопроекта, необходимость поправки обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца на приобретение ребенком гражданства РФ зачастую становится "непреодолимым препятствием". Как указывают разработчики, ребенку, проживающему за рубежом и являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, у которого один из родителей имеет гражданство РФ, а второй является иностранцем, практически невозможно оформить российское гражданство.

При этом отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны РФ, а также существенно затрудняет реализацию родителем - гражданином РФ хотя бы минимального объема родительских прав, гарантируемых российским законодательством, подчеркивают авторы инициативы.

"Ситуация усугубляется тем, что у ребенка, постоянно проживающего за рубежом, являющегося гражданином иностранного государства, один из родителей которого - гражданин РФ, подлинная устойчивая связь имеется прежде всего с государством постоянного проживания. Соответственно, родитель - иностранный гражданин оказывается в более выигрышном положении с точки зрения реализации своих родительских прав", - указано в пояснительной записке.