Лавров назвал условия прохода судов с зерном в Средиземное море

«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины», — сказал он.