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1 час назад

Лавров назвал условия прохода судов с зерном в Средиземное море

Lenta.ru

ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море при разминировании Киевом портов. Такое условие поставок назвал глава МИД России Сергей Ларов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, передает ТАСС.

Лавров назвал условия прохода судов с зерном в Средиземное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия уже многие недели привлекает внимание западных стран к проблеме разминирования.

«В открытом море военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах, а также заняться разминированием акватории.

«Санкции Запада разорвали цепочки продовольственных поставок. Десятки иностранных судов находятся в портах Украины в Черном и Азовском морях, потому что они под санкциями. Мы готовы их отпустить. Но украинское правительство не идет на сотрудничество», — отметил министр.

Политика,Сергей Ларов,МИД России,Правительство Украины,
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