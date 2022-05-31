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45 минут назад

«Они нас ненавидят»: Медведев об отношении Запада к россиянам

Вероника Полынина

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что все санкции Запада против России направлены не против представителей властей и бизнеса, а против простых россиян.

Медведев рассказал о «ненависти» Запада к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды», - написал Медведев в Telegram.

По его словам, арест активов ЦБ РФ, эмбарго на нефть, запрет на осуществление полетов и ограничения против российской банковской системы преследуют цель «уронить уровень жизни обычного россиянина», «ударить по налогоплательщику в городе и деревне».

«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против её патриарха. И так было практически всегда», - считает Медведев.

Он отметил, что «эта ненависть омерзительна и иррациональна», но Россия не должна с ней мириться и должна сделать выводы на будущее.

«Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда», - заключил замглавы Совбеза.

Политика,Дмитрий Медведев,Банк России,РПЦ,Совет безопасности РФ,
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