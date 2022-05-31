Володин назвал важнейший законопроект за май

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации стал наиболее важным среди рассмотренных нижней палатой в мае. Его слова приводятся на сайте Госдумы во вторник.

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"Законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации до момента получения собственного жилья", - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какой законопроект из рассмотренных в мае Госдумой был наиболее важным.

Как отметил Володин, данная инициатива "коснется около 200 тыс. детей-сирот, которые получают право на жилье после 18 лет".

"Это важно, поскольку без регистрации они сталкиваются с трудностями при получении социальной поддержки, поиске и устройстве на работу", - подчеркнул Володин.

По его словам, в Госдуме была "создана рабочая группа по обеспечению" детей-сирот жильем "с участием представителей всех фракций", прорабатываются "необходимые законодательные решения" совместно с профильными министерствами и ведомствами.