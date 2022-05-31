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10 минут назад

Володин назвал законопроект о регистрации сирот важнейшим за май

ТАССиещё 1

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации стал наиболее важным среди рассмотренных нижней палатой в мае. Его слова приводятся на сайте Госдумы во вторник.

Володин назвал важнейший законопроект за май
Фото: ТАССТАСС

"Законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации до момента получения собственного жилья", - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какой законопроект из рассмотренных в мае Госдумой был наиболее важным.

Как отметил Володин, данная инициатива "коснется около 200 тыс. детей-сирот, которые получают право на жилье после 18 лет".

"Это важно, поскольку без регистрации они сталкиваются с трудностями при получении социальной поддержки, поиске и устройстве на работу", - подчеркнул Володин.

По его словам, в Госдуме была "создана рабочая группа по обеспечению" детей-сирот жильем "с участием представителей всех фракций", прорабатываются "необходимые законодательные решения" совместно с профильными министерствами и ведомствами.

Спикер Госдумы также отметил работу в мае комитета по бюджету и налогам "за подготовку к рассмотрению изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым будет оказана дополнительная финансовая поддержка регионам". Володин также назвал самых активных депутатов на пленарных заседаниях. По его мнению, это Ольга Ануфриева ("Единая Россия"), Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

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