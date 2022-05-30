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1 час назад

Путин определил упрощенный порядок получения гражданства РФ для сирот из Донбасса

ТАССиещё 14

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Путин упростил выдачу гражданства детям-сиротам из ЛДНР и Украины
Фото: 

"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в указе.

Установлено, что с заявлениями о приеме в гражданство РФ таких лиц вправе обратиться, например, опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, ЛНР, ДНР или Украины. Также в их числе - руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; руководители учреждений, оказывающих образовательные, медицинские социальные услуги. Речь идет об организациях, которые находятся на территории Донецкой или Луганской народных республик, Запорожской либо Херсонской областей Украины.

Политика,Владимир Путин,
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