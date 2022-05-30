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1 час назад

Путин включил в состав Совбеза нового участника

Lenta.ruиещё 1

Президент Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности. Приказ о включении нового члена в состав Совбеза опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин включил в состав Совбеза нового участника
Фото: ТАССТАСС

«Внести в состав Совета Безопасности РФ (...) изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В.», — говорится в тексте указа.

Указ о назначении Куренкова был подписан ранее 25 мая. На этом посту он заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре 2021 года во время учений.

Политика,Евгений Зиничев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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