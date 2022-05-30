Путин включил в состав Совбеза нового участника

Президент Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности. Приказ о включении нового члена в состав Совбеза опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности РФ (...) изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В.», — говорится в тексте указа.

Указ о назначении Куренкова был подписан ранее 25 мая. На этом посту он заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре 2021 года во время учений.