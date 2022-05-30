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19 минут назад

Захарова предложила Европе выкупить российский снег «назло» Путину

News.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале предложила Европе выкупить российский снег, чтобы на этом не смог заработать президент России Владимир Путин. Так дипломат отреагировала на предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен отказаться от эмбарго на российскую нефть, так как в этом случае цены на энергоресурс вырастут ещё больше и Москва сможет заработать ещё больше денег. Захарова в шутку допустила такой сценарий, если бы Россия призналась в зарабатывании на природном явлении.

Захарова предложила Европе выкупить российский снег «назло» Путину
Фото:  Maksim Konstantinov/Global Look Press Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас ещё снега зимой много, и мы на нём неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости, — написала представитель МИД.

Подписчики посчитали шутку Захаровой смешной и отметили, что Европой управляют «не самые компетентные люди».

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова ранее заявила, что быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен. По словам эксперта, главным последствием такого решения станет существенное сокращение темпов экономического роста.

Стало известно выгодное для ЕС «решение» вопроса эмбарго на российскую нефть

Она также указала на то, что в Европе нет уверенности в том, что все условия для постепенного отказа от российских энергоресурсов будут выполнены в срок. Она поставила под сомнение цель Еврокомиссии по снижению объёма импорта газа из России на две трети (100 миллиардов кубометров). По её словам, более реалистичным представляется сокращение импорта на 50 миллиардов кубометров.

Политика,Мария Белова,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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