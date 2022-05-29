Лавров заявил об открытости Путина для диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что президент России Владимир Путин и другие члены руководства страны не отказывают своим иностранным коллегам в разговоре или личной встрече. Слова Лаврова опубликованы на сайте ведомства.
Лавров заявил об открытости Путина к диалогу с зарубежными коллегами и подчеркнул, что Россия не стремится навязать контакты с ней.
«Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Это всем хорошо известно. Точно также поступает министр иностранных дел и другие члены российского руководства», — отметил глава МИД России.
Ранее Лавров выступил за переговоры с Украиной. Он заявил, что Москва готова вести диалог с Киевом несмотря на то, что на встречах он «изворачивается на 180 градусов».