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10 минут назад

Лавров заявил об открытости Путина для диалога

Lenta.ruиещё 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что президент России Владимир Путин и другие члены руководства страны не отказывают своим иностранным коллегам в разговоре или личной встрече. Слова Лаврова опубликованы на сайте ведомства.

Лавров заявил об открытости Путина для диалога
Фото: ТАССТАСС

Лавров заявил об открытости Путина к диалогу с зарубежными коллегами и подчеркнул, что Россия не стремится навязать контакты с ней.

«Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Это всем хорошо известно. Точно также поступает министр иностранных дел и другие члены российского руководства», — отметил глава МИД России.

Ранее Лавров выступил за переговоры с Украиной. Он заявил, что Москва готова вести диалог с Киевом несмотря на то, что на встречах он «изворачивается на 180 градусов».

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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