Лавров заявил об открытости Путина для диалога

«Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Это всем хорошо известно. Точно также поступает министр иностранных дел и другие члены российского руководства», — отметил глава МИД России.