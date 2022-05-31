Захарова ответила на решение Южной Осетии о приостановке интеграции с РФ

"С учетом того, что данная инициатива экс-президента Анатолия Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам", - отметила Захарова.