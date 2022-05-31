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30 минут назад

Захарова: РФ готова к проведению консультаций с Южной Осетией по обсуждению интеграции

ТАССиещё 6

Вопрос проведения референдума в Южной Осетии о присоединении к России требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова ответила на решение Южной Осетии о приостановке интеграции с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается непосредственно референдума, то, разумеется, такой вопрос требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами", - указала Захарова.

РФ готова к проведению консультаций с Южной Осетией по обсуждению дальнейшей интеграции между странами.

Москва считает здравым решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить указ своего предшественника Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к России, говорится в комментарии.

"С учетом того, что данная инициатива экс-президента Анатолия Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам", - отметила Захарова.

Политика,Алан Гаглоев,Анатолий Бибилов,Мария Захарова,МИД России,
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