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9 минут назад

Эрдоган предложил Путину провести совместный с Зеленским разговор

Майк Габриелян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину разговор с подключением главы Украины Владимира Зеленского.

Эрдоган предложил Путину провести совместный с Зеленским разговор
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

Разговор Путина с турецким коллегой намечен на 30 мая. Пока неясно, будет ли участвовать в нем президент Украины.

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Ранее Эрдоган заявил журналистам, что турецкие власти надеются на мирный исход украинского кризиса, однако «с каждым днем события развиваются в более негативном ключе».

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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