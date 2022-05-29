Эрдоган предложил Путину провести совместный с Зеленским разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину разговор с подключением главы Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».
Разговор Путина с турецким коллегой намечен на 30 мая. Пока неясно, будет ли участвовать в нем президент Украины.
Ранее Эрдоган заявил журналистам, что турецкие власти надеются на мирный исход украинского кризиса, однако «с каждым днем события развиваются в более негативном ключе».