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1 час назад

Кадыров: Польша станет былью, если не перестанет тявкать

News.ru

Польша, которая «довольствовалась объедками Германии, Англии и США», не имеет права угрожать России и упрекать ее, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. По его мнению, эта страна, которая появилась благодаря СССР, может быстро стать былью.

Кадыров пригрозил Польше исчезновением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать, — написал Кадыров.

Кадыров потребовал у Польши извинений

В своём посте он отметил, что история циклична, а президент России Владимир Путин не допустить повторения жутких событий. Кадыров подчеркнул, что «Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия», поэтому специальная военная операция — «благородная миссия, которая положит конец нечисти».

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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