Медведев призвал ужесточить ответственность для иностранных агентов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ввести более строгую ответственность для иностранных агентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По мнению политика, изначально установленный контроль над иноагентами был достаточно формальным, и сегодня «необходимо навести порядок».

Он подчеркнул, если эти иноагенты ведут направленную против России деятельность и получают за это деньги от «врагов» страны, «ответ должен быть быстрым и жестким».

«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — написал Медведев.