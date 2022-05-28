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1 час назад

Зампред СБ РФ Медведев призвал ужесточить ответственность для иностранных агентов

Газета.Ruиещё 3

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ввести более строгую ответственность для иностранных агентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев призвал ужесточить ответственность для иностранных агентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, изначально установленный контроль над иноагентами был достаточно формальным, и сегодня «необходимо навести порядок».

Он подчеркнул, если эти иноагенты ведут направленную против России деятельность и получают за это деньги от «врагов» страны, «ответ должен быть быстрым и жестким».

«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — написал Медведев.

Экс-президент РФ призвал на законодательном уровне ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Так, он сообщил, что в Государственную думу был внесен соответствующий законопроект.

Политика,Дмитрий Медведев,Сбербанк России,Госдума,Совет безопасности РФ,
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