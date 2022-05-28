Россия поднимет вопрос о биолабораториях США в СБ ООН

Российская сторона планирует поставить вопрос о военно-биологической деятельности США на Украине в СБ ООН, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

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«Намерены в ближайшее время завершить подготовку материалов и инициировать на площадке КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия – прим. ВЗГЛЯД) и в СБ ООН мероприятия, предписанные упомянутыми статьями Конвенции. Соответствующие встречи будут иметь открытый характер», – заявил дипломат ТАСС.

Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.