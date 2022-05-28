МИД: Россия и США нашли точку соприкосновения

На фоне украинского кризиса Россия и США рассматривают возобновление общения по поводу договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков .

Документ (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно нему, оба государства обязались сократить ядерные арсенал так, чтобы через 7 лет количество ядерного вооружения не превышало 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок. В 2021 году у России было 517 баллистических ракет,, а у США — 651. В июне 2021 года Россия и США подписали единственный документ по итогам саммита в Женеве, которым и было совместное заявление по стратегической стабильности.