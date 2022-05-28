Захарова прокомментировала санкционное давление на КНДР

"Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок, - подчеркнула представитель МИД. - Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения".