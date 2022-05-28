Захарова прокомментировала санкционное давление на КНДР

Введение новых международных рестрикций в отношении КНДР ошибочно и бесперспективно. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий - просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Страна измучена существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами", - отметила дипломат, комментируя итоги прошедшего на днях голосования в СБ ООН по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР.
Захарова обратила внимание, что Россия проголосовала против этого документа, аналогичную позицию занял Китай и в результате резолюция не была принята, однако "сам факт выдвижения Вашингтоном такой инициативы стал свидетельством продолжающегося истощения политико-дипломатического арсенала" сторонников жесткой линии, по вине которых "губятся на корню любые положительные подвижки вокруг Корейского полуострова и провоцируются новые витки конфронтации".
"Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок, - подчеркнула представитель МИД. - Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения".