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40 минут назад

Захарова считает, что политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала

ТАСС

Введение новых международных рестрикций в отношении КНДР ошибочно и бесперспективно. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова прокомментировала санкционное давление на КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий - просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Страна измучена существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами", - отметила дипломат, комментируя итоги прошедшего на днях голосования в СБ ООН по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР.

Захарова обратила внимание, что Россия проголосовала против этого документа, аналогичную позицию занял Китай и в результате резолюция не была принята, однако "сам факт выдвижения Вашингтоном такой инициативы стал свидетельством продолжающегося истощения политико-дипломатического арсенала" сторонников жесткой линии, по вине которых "губятся на корню любые положительные подвижки вокруг Корейского полуострова и провоцируются новые витки конфронтации".

"Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок, - подчеркнула представитель МИД. - Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения".

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,
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