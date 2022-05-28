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24 минуты назад

Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах

Елена Прошина

Пограничники России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Владимира Путина в поздравлении пограничников с профессиональным праздником.

Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящее время ведется работа по выявлению боевиков и неонацистских группировок.

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«Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — отметил глава государства.

Российский лидер напомнил о вкладе представителей этой профессии в Победу в Великой Отечественной войне.

«В июне (1941 года) бойцы советских пограничных застав бесстрашно приняли первый жестокий неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, выполняли специальные и особо важные задания, внесли огромный вклад в окончательный и полный разгром агрессора, в искоренение бандеровцев и других приспешников нацистов, в уничтожение бандитского националистического подполья», — подчеркнул Путин.

По его словам, стоящие сегодня перед службой задачи особенно значимы в условиях политического, экономического, информационного давления на Москву, наращивания военного потенциала Североатлантического альянса у границ РФ.

«Речь, прежде всего, идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также последовательную работу службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам — всем, кто ищет на территории России спасение и защиту», — сказал президент России.

Глава государства подчеркнул, что ждет от пограничников «эффективного, профессионального решения всего комплекса других крайне ответственных задач, в том числе в области обеспечения экономической безопасности страны»

Политика,Владимир Путин,НАТО,ФСБ,
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