Сенатор Косачев назвал причины остановки переговоров России и Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал о том, что начало американской военной помощи Украине остановило переговоры с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, данная политика Вашингтона помогает Киеву уклоняться от введения диалога с Москвой. Сенатор отметил, что США своими действиями лишь укрепили позицию Украины не иметь переговоры с Россией Он подчеркнул, что именно в этом состоит работа США и переговорная позиция Киева. В то же время, пока переговоров нет продолжаются боевые действия, добавил Косачев.

«Американцы воюют до последнего украинца. А блинкенам только это и надо», — резюмировал он.