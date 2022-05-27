МИД РФ прокомментировал голосование членов ВОЗ по резолюции Киева

"С удовлетворением констатируем, что из 183 стран - членов ВОЗ, участвовавших в сессии и имевших право голоса, за украинскую резолюцию выступили лишь 88 государств. Украина и ее сторонники не смогли мобилизовать даже половины голосов участников в свою поддержку, несмотря на беспрецедентные меры давления, которые, как нам известно, оказывались ими на другие страны накануне сессии и уже в ходе ее проведения, - говорится в сообщении. - Налицо тенденция, когда мировое сообщество начинает все более трезво смотреть на ситуацию на Украине и вокруг нее, не желая приносить в жертву многостороннее сотрудничество на важных для всего человечества направлениях".