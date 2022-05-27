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14 минут назад

МИД РФ: голосование членов ВОЗ по резолюции Киева показало трезвую оценку дел на Украине

ТАСС

Голосование на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являющейся высшим руководящим органом Всемирной организации здравоохранения, демонстрирует, что мировое сообщество начинает все более трезво смотреть на ситуацию на Украине и вокруг нее. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

МИД РФ прокомментировал голосование членов ВОЗ по резолюции Киева
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"С удовлетворением констатируем, что из 183 стран - членов ВОЗ, участвовавших в сессии и имевших право голоса, за украинскую резолюцию выступили лишь 88 государств. Украина и ее сторонники не смогли мобилизовать даже половины голосов участников в свою поддержку, несмотря на беспрецедентные меры давления, которые, как нам известно, оказывались ими на другие страны накануне сессии и уже в ходе ее проведения, - говорится в сообщении. - Налицо тенденция, когда мировое сообщество начинает все более трезво смотреть на ситуацию на Украине и вокруг нее, не желая приносить в жертву многостороннее сотрудничество на важных для всего человечества направлениях".

Как указали в дипведомстве, 26 мая в Женеве в ходе проведения 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Украина и ее западные сторонники в очередной раз предприняли попытку политизировать работу международных организаций, призванных способствовать развитию многостороннего сотрудничества стран на профильных направлениях, в данном случае - в сфере охраны здоровья".

"Был представлен проект антироссийской резолюции, содержащий лживые, искажающие реальность заявления, нацеленный на изоляцию нашей страны, ее отстранение от работы в ВОЗ. К сожалению, этот документ был принят за счет консолидированной поддержки европейских стран, инициировавших накануне 10 мая резолюцию Европейского регионального комитета ВОЗ, призванную прекратить взаимодействие с Россией в Европейском регионе ВОЗ", - подчеркнули в министерстве.

Политика,МИД России,ВОЗ,
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