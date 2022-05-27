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30 минут назад

Губернатор Приморья попал в базу «Миротворца»

Lenta.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Приморья попал в базу украинского «Миротворца»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте указано, что Кожемяко внесен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной тому стала поездка губернатора в Донбасс.

Ранее на сайте «Миротворец» появилась страница, посвященная бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру. В карточке политика указано, что он «участвовал в информационной спецоперации России против Украины», а также является «соучастником преступлений российской власти».

В начале мая в базу также попал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Причиной стал отказ пропускать через территорию страны военную помощь для Киева.

Политика,В мире,Генри Киссинджер,Виктор Орбан,Олег Кожемяко,
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