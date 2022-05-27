Путин указал Нехаммеру на реальные причины продовольственного кризиса

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером назвал безосновательными попытки переложить на Москву ответственность за продовольственный кризис в мире и указал на реальные причины этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу по итогам беседы лидеров.