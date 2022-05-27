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1 час назад

Путин указал канцлеру Австрии на реальные причины продовольственного кризиса

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером назвал безосновательными попытки переложить на Москву ответственность за продовольственный кризис в мире и указал на реальные причины этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу по итогам беседы лидеров.

Путин указал Нехаммеру на реальные причины продовольственного кризиса
Фото: тк звездатк звезда

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин дал "подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза".

Политика,Карл Нехаммер,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,
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