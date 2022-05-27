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21 минуту назад

Российский министр рассказал о желании сходить в «Макдоналдс»

Lenta.ru

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что уже давно не был в «Макдоналдсе», но желает сходить туда, когда сеть откроется под новым брендом. Заявление главы Минфина цитирует РИА Новости.

Российский министр рассказал о желании сходить в «Макдоналдс»
Фото: ТАССТАСС

«"Макдональдс" ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в "Макдональдсе", но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать», — заметил Силуанов.

С новым названием сеть должна открыться 12 июня — после перехода бизнеса российскому собственнику. Исходно американский «Макдоналдс» после начала специальной военной операции на Украине принял решение о приостановке работы, а затем все же объявил об окончательном завершении деятельности в стране. В «Макдоналдсе» пояснили, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

Покупателем бизнеса в России стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, который является лицензиатом корпорации и управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири.

Политика,Александр Говор,Антон Силуанов,McDonald's,
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