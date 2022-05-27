Российский министр рассказал о желании сходить в «Макдоналдс»

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что уже давно не был в «Макдоналдсе» , но желает сходить туда, когда сеть откроется под новым брендом. Заявление главы Минфина цитирует РИА Новости .

« "Макдональдс" ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в "Макдональдсе", но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать», — заметил Силуанов .

С новым названием сеть должна открыться 12 июня — после перехода бизнеса российскому собственнику. Исходно американский «Макдоналдс» после начала специальной военной операции на Украине принял решение о приостановке работы, а затем все же объявил об окончательном завершении деятельности в стране. В «Макдоналдсе» пояснили, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.