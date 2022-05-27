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26 минут назад

Путин заявил о «практически агрессии» ряда стран в адрес России

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и ее союзники сталкиваются с «практически агрессией» со стороны некоторых недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он подчеркнул, что более тесная интеграция стран ЕАЭС сделает их экономики сильнее и независимее.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», - сказал президент.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад объявил «тотальную войну русскому миру».

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По его мнению, «культура отмены России доходит до абсурда» и запрета русских классиков - Чайковского, Достоевского, Толстого и Пушкина.

Министр заявил, что деятели российской культуры и искусства «подвергаются гонениям». Лавров считает, что это продлится долго.

«Соединенные Штаты и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий - от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды», - заявил глава МИД.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕАЭС,
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