Мишустин сообщил о возвращении в Россию 85 процентов IT-специалистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядка 85 процентов IT-специалистов, которые ранее покинули Россию, вернулись в страну. Об этом пишет ТАСС.

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«Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85 процентов вернулись обратно», — сообщил премьер в ходе выступления перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

По словам Мишустина, большинство принятых правительством решений были «оперативными ответами на возникающие вызовы», в частности, решение о поддержке IT-отрасли было принято «мгновенно», как только появились первые данные о том, что российские специалисты покидают страну. Теперь необходимы решения на долгосрочный период, контуры будущей экономики начали вырисовываться, отметил премьер-министр.

«Мы будем не только оперативно реагировать и нивелировать влияние [ряда факторов] на наше общество, но и, конечно, проактивно действовать на перспективу», — заявил Мишустин.