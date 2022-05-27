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25 минут назад

Мединский назвал причину украинского кризиса

Мария Иванова

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает, что конфликт на Украине стал результатом «искажения истории». Об этом сообщает ТАСС.

Мединский назвал причину украинского кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мединский заявил, что на отношения двух стран повлияло украинское историческое просвещение.

«[Мы] видим на протяжении поколений промывание мозгов альтернативной историей, в которой Россия - это не брат, а враг», - сказал он.

Об истории Украины в своем обращении к россиянам 21 февраля говорил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что современная Украина была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, при этом мнения россиян никто не спрашивал.

Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. По мнению Путина, именно директивы Ленина «буквально втиснули» Донбасс в состав Украины.

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,Российское военно-историческое общество,
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