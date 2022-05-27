Мединский назвал причину украинского кризиса

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает, что конфликт на Украине стал результатом «искажения истории». Об этом сообщает ТАСС.
Мединский заявил, что на отношения двух стран повлияло украинское историческое просвещение.
«[Мы] видим на протяжении поколений промывание мозгов альтернативной историей, в которой Россия - это не брат, а враг», - сказал он.
Об истории Украины в своем обращении к россиянам 21 февраля говорил президент РФ Владимир Путин.
Он заявил, что современная Украина была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, при этом мнения россиян никто не спрашивал.
Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. По мнению Путина, именно директивы Ленина «буквально втиснули» Донбасс в состав Украины.