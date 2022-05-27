Мединский назвал причину украинского кризиса

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Мединский заявил, что на отношения двух стран повлияло украинское историческое просвещение.

«[Мы] видим на протяжении поколений промывание мозгов альтернативной историей, в которой Россия - это не брат, а враг», - сказал он.

Об истории Украины в своем обращении к россиянам 21 февраля говорил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что современная Украина была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, при этом мнения россиян никто не спрашивал.