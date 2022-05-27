Путин назвал уникальный туристический маршрут

"Сегодня Чуйский тракт - современная федеральная трасса, соединяющая Новосибирскую область , Алтайский край и Республику Алтай . Он играет важную экономическую роль - связывает нашу страну с азиатскими государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близлежащих российских регионов, - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. - И, конечно, Чуйский тракт - уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и поселков".

Путин упомянул об историческом значении дороги и напомнил, что в течение столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию. Он назвал важным, что сегодня тракт продолжает развиваться, модернизировать инфраструктуру, здесь проводятся масштабные работы по благоустройству и расширению наиболее загруженных участков, идет возведение безопасных развязок и установка линий электроосвещения.