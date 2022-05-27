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14 минут назад

Путин назвал Чуйский тракт уникальным туристическим маршрутом

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 100-летию присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения.

Путин назвал уникальный туристический маршрут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня Чуйский тракт - современная федеральная трасса, соединяющая Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Он играет важную экономическую роль - связывает нашу страну с азиатскими государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близлежащих российских регионов, - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. - И, конечно, Чуйский тракт - уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и поселков".

Путин упомянул об историческом значении дороги и напомнил, что в течение столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию. Он назвал важным, что сегодня тракт продолжает развиваться, модернизировать инфраструктуру, здесь проводятся масштабные работы по благоустройству и расширению наиболее загруженных участков, идет возведение безопасных развязок и установка линий электроосвещения.

"В вековой юбилей желаю строителям и дорожникам успехов и выполнения намеченных планов, а всем, кто проезжает по Чуйскому тракту, - доброго пути", - подытожил президент.

Чуйский тракт является федеральной автомобильной дорогой, которая соединяет Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую область с Монголией и Китаем. Журнал National Geographic включил трассу в десятку красивейших дорог мира.

Политика,Владимир Путин,
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