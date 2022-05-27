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36 минут назад

Россия объявила персонами нон грата дипломатов Хорватии

Елена Прошина

Россия в качестве ответной меры объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Россия ответила на недружественные шаги Хорватии
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили в министерстве, 27 мая в МИД России был вызван посол Хорватии в РФ Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками хорватских властей возложить на Россию вину за военные преступления на Украине, а также оказанием военной помощи неонацистскому киевскому режиму.

«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве "persona nоn grata"», - говорится в сообщении.

Ранее в российском МИД сообщили, что Москва разочарована недружественными действиями властей Хорватии в последние месяцы, но рассчитывает на возвращение к взаимовыгодному сотрудничеству в будущем.

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Напомним, что в апреле посла России в Хорватии Андрея Нестеренко вызвали в хорватский МИД для передачи требования властей о том, чтобы республику покинули 24 сотрудника посольства. При этом премьер-министр страны Андрей Пленкович заявил, что в ситуации с высылкой дипломатов «нет никакой русофобии». Он отметил, что высылка дипломатов является ответом на «ничем не вызванное нападение на дружественную Хорватии Украину».

Политика,Андрей Нестеренко,МИД России,
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