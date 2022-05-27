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1 час назад

В Хорватии ответили на высылку своих дипломатов из России

Газета.Ruиещё 9

В Министерстве иностранных и европейских дел Хорватии заявили о нелегитимности решения Москвы о высылке пятерых сотрудников посольства Хорватии, передает ТАСС.

В Хорватии ответили на высылку своих дипломатов из России
Фото: ReutersReuters

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о сотрудниках, которые «профессионально исполняли свои обязанности» в рамках Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Власти Хорватии пообещали проанализировать решение России и рассмотреть «дальнейшие шаги и процедуры» в этой ситуации.

11 апреля Министерство иностранных и европейских дел Хорватии проинформировало о сокращении общей численности посольства России в Загребе, 24 сотрудникам российского дипломатического представительства предписано покинуть территорию страны.

МИД РФ в свою очередь выразил Хорватии «решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага».

27 мая в МИД России вызвали посла Хорватии в РФ, которому вручили ноту об объявлении персонами нон грата пятерых сотрудников хорватского посольства.

Политика,МИД России,
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