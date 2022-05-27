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30 минут назад

В Госдуме заявили, что США утратили поддержку большинства в мире

Газета.Ruиещё 2

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США утратили поддержку большинства в мире. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин: США утратили поддержку большинства в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, он вспомнил о последних голосованиях в ООН.

«В начале марта Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении специальной военной операции на Украине. Против России отказались выступать 40 стран, среди которых Китай, Индия, Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, Алжир, Пакистан и другие. Численность населения этих государств составляет 4,47 млрд человек — 57,3% населения мира», — привел пример парламентарий.

Также он напомнил, как в апреле этого года рассматривался вопрос о приостановке членства Российской Федерации в Совете по правам человека ООН. Тогда против РФ отказались выступить 82 страны, то есть — 5,93 млрд человек.

«Как видим, зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство. По этой причине Джо Байден и стремится реформировать ООН — чтобы удержать позиции США. Отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила», — выразил мнение Володин.

Он добавил, что все попытки США и Евросоюза изолировать Россию провалились.

Ранее Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу США в рублях.

Политика,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,Госдума,ООН,ЕС,
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