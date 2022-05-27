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32 минуты назад

Лавров предостерег от поставок Украине способного ударить по РФ оружия

Елена Прошина

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки Украине вооружений со стороны западных стран обязательно приведут к эскалации конфликта. Он подчеркнул, что это прежде всего касается тех вооружений, которые способны наносить удар по территории России. Его слова передает телеканал RT Arabic, сообщает РИА Новости.

Лавров предостерег от поставок Украине способного ударить по РФ оружия
Фото: ReutersReuters

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации», — считает Лавров.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский публично потребовал от Запада именно таких вооружений.

По его словам, российская сторона предупредила Запад о возможных последствиях таких решений.

«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что обстрел прилегающих к Украине российских регионов — серьезный шаг к эскалации конфликта между двумя странами. Министр иностранных дел России выразил надежду, что западные политики осознают это.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
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