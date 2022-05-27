Лавров предостерег от поставок Украине способного ударить по РФ оружия

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки Украине вооружений со стороны западных стран обязательно приведут к эскалации конфликта. Он подчеркнул, что это прежде всего касается тех вооружений, которые способны наносить удар по территории России. Его слова передает телеканал RT Arabic, сообщает РИА Новости.

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«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации», — считает Лавров.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский публично потребовал от Запада именно таких вооружений.

По его словам, российская сторона предупредила Запад о возможных последствиях таких решений.

«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов», — сказал Лавров.