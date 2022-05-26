Лавров предостерег от поставок Украине способного ударить по РФ оружия

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что Москва предостерегает западные страны, что поставки вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации, в России надеются, что здравые силы на Западе это понимают. Об этом сообщает RT Arabic.

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По словам министра, «Запад призвал нанести РФ поражение на поле боя, для чего нужно продолжать войну и накачивать вооружениями украинский режим, в том числе оружием, которое может доставать до территории России». Лавров заявил, что именно такого вооружения публично требует президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», — заявил Лавров.

Ранее руководитель МИД РФ назвал несерьезными недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно его видения переговоров между Москвой и Киевом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.