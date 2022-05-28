Пушков заявил об угрозах уничтожить Москву и Петербург за 90 секунд

«Там [в НАТО] есть провоенный фланг, который считает, что Россию надо одолеть во что бы то ни стало. Есть заявления, что в случае войны Москву и Петербург уничтожат за полторы минуты и так далее. Это говорят неофициальные лица, это неофициальная линия НАТО», — подчеркнул Пушков.