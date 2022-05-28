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1 час назад

Сенатор Пушков: Москву и Петербург уничтожат за 90 секунд

Ura.Ruиещё 2

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков обратил внимание на тревожные заявления представителей провоенного фланга Североатлантического альянса относительно открытого противостояния с РФ. Угрозу новой мировой войны политик обсудил с журналистами телеканала «Царьград».

Пушков заявил об угрозах уничтожить Москву и Петербург за 90 секунд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там [в НАТО] есть провоенный фланг, который считает, что Россию надо одолеть во что бы то ни стало. Есть заявления, что в случае войны Москву и Петербург уничтожат за полторы минуты и так далее. Это говорят неофициальные лица, это неофициальная линия НАТО», — подчеркнул Пушков.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике, в настоящее время стороны движутся к очередной версии Карибского кризиса. Алексей Пушков обратил внимание, что сейчас есть минимум «две точки соприкосновения, где может произойти прямой военный контакт». Это территория Украины и Черное море.

Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере

На сегодняшний день официальная линия Североатлантического альянса — сознательный отказ от участия в прямой военной конфронтации с РФ. Однако, отмечает собеседник телеканала, «нельзя не обратить внимание, что эту позицию подвергают критике на самом же Западе».

О том, что Джо Байден хочет развязать «схватку» НАТО и РФ, URA.RU писало ранее. Полковник в отставке и бывший советник минобороны США раскрыл планы американского президента. Отношения между Россией и странами НАТО обострились после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее первоочередная цель — денацификация и демилитаризация, а не захват страны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предполагал, что в НАТО готовили нападение на Россию, а спецоперация предотвратила трагедию.

Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,Госдума,
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