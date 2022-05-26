Медведев: Европа ощутила "сладкие" последствия санкций против РФ

"Жители Европы ощутили на себе все "сладкие" последствия антироссийских санкций: инфляцию или даже гиперинфляцию - для Европы, рост цен на топливо, на жилье, на коммунальные услуги, на продукты питания, на товары первой необходимости; сокращение рабочих мест и так далее", - перечислил он, признав, что России в этой ситуации "тоже непросто".