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31 минуту назад

Медведев: Европа ощутила "сладкие" последствия санкций против РФ

ТАСС

России непросто жить в условиях внешних санкций, но жители Европы тоже ощутили на себе все самые "сладкие" последствия от этих решений. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на форуме партии "Предпринимательство в новой экономической реальности".

Медведев: Европа ощутила "сладкие" последствия санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

"Жители Европы ощутили на себе все "сладкие" последствия антироссийских санкций: инфляцию или даже гиперинфляцию - для Европы, рост цен на топливо, на жилье, на коммунальные услуги, на продукты питания, на товары первой необходимости; сокращение рабочих мест и так далее", - перечислил он, признав, что России в этой ситуации "тоже непросто".

Политика,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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