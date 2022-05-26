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24 минуты назад

В Госдуму внесли законопроект об ограничении вывоза красной икры с Камчатки

Елена Прошина

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект Минсельхоза, который запрещает перевозить воздушным транспортом в багаже и ручной клади красную икру без спецмаркировки объемом более 10 кг на одного человека. Его планируют внедрить в качестве эксперимента до августа 2025 года, передает «Коммерсантъ».

В Госдуму внесли законопроект об ограничении вывоза красной икры с Камчатки
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, инициаторы законопроекта рассчитывают, что он поможет сократить незаконный оборот биоресурсов и браконьерскую деятельность на реках Камчатки. Ежегодный объем перевозимой икры с полуострова авиапассажирами превышает 500 тонн. Браконьеры получают такую цифру, уничтожая свыше 15 тысяч тонн лососей, заявил министр сельского хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. По оценкам Россельхознадзора, ежегодный ущерб от этих действий составляет более 15 миллиардов рублей.

Отмечается, что законопроект коснется вывоза в багаже и ручной клади авиапассажиров икры лососевых видов рыб. В случае одобрения документа, новые правила начнут действовать с 1 августа 2022 года.

Политика,Коммерсант,Россельхознадзор,Госдума,
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