В Госдуму внесли законопроект об ограничении вывоза красной икры с Камчатки

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект Минсельхоза, который запрещает перевозить воздушным транспортом в багаже и ручной клади красную икру без спецмаркировки объемом более 10 кг на одного человека. Его планируют внедрить в качестве эксперимента до августа 2025 года, передает «Коммерсантъ».

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По данным издания, инициаторы законопроекта рассчитывают, что он поможет сократить незаконный оборот биоресурсов и браконьерскую деятельность на реках Камчатки. Ежегодный объем перевозимой икры с полуострова авиапассажирами превышает 500 тонн. Браконьеры получают такую цифру, уничтожая свыше 15 тысяч тонн лососей, заявил министр сельского хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. По оценкам Россельхознадзора, ежегодный ущерб от этих действий составляет более 15 миллиардов рублей.