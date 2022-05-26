Путин отреагировал на переезд IT-специалистов из РФ

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на то, что часть IT-специалистов переехала из России.

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«Ничего страшного в том, что в Армению переехала часть IT-специалистов», – объяснил политик.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля часть специалистов покинули Россию и перебрались в Армению или Грузию. Там программисты, дизайнеры и другие представители креативного кластера обустроили жизнь за несколько месяцев и не планируют возвращаться.

Правительно РФ не видит в этом проблемы. Для оставшихся IT-специалистов предлагаются новые льготы в виде сниженной ставки по ипотеке.