Путин отреагировал на переезд IT-специалистов из РФ

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на то, что часть IT-специалистов переехала из России.
«Ничего страшного в том, что в Армению переехала часть IT-специалистов», – объяснил политик.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля часть специалистов покинули Россию и перебрались в Армению или Грузию. Там программисты, дизайнеры и другие представители креативного кластера обустроили жизнь за несколько месяцев и не планируют возвращаться.
Правительно РФ не видит в этом проблемы. Для оставшихся IT-специалистов предлагаются новые льготы в виде сниженной ставки по ипотеке.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что первым в стране льготную IT-ипотеку получил тюменский программист.