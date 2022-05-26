Президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что «воровство чужих активов никогда не доводит до добра», передает ТАСС.
По словам главы государства, нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли приведет только к проблемам для тех стран, которые это практикуют.
«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - сказал Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. Позже верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил конфисковать заблокированные средства России и направить их на восстановление Украины. Эту идею поддержали представители ЕС. В Москве назвали предложение Борреля «банальным воровством».