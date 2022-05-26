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1 час назад

«Воровство до добра не доведет»: Путин сделал предупреждение Западу

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что «воровство чужих активов никогда не доводит до добра», передает ТАСС.

По словам главы государства, нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли приведет только к проблемам для тех стран, которые это практикуют.

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«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - сказал Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. Позже верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил конфисковать заблокированные средства России и направить их на восстановление Украины. Эту идею поддержали представители ЕС. В Москве назвали предложение Борреля «банальным воровством».

Политика,Видео,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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