Президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что «воровство чужих активов никогда не доводит до добра», передает ТАСС.

По словам главы государства, нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли приведет только к проблемам для тех стран, которые это практикуют.

«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - сказал Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме.