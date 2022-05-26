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25 минут назад

Песков рассказал, чего Кремль ждет от Украины

News.ru

Москва ждёт от Киева принятия требований России и осознания реальной ситуации вокруг действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в данном случае речь идёт не о каких-либо территориальных уступках, а о ситуации в целом.

Песков рассказал, чего Кремль ждет от Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво её оценить, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона на данный момент не разработала перечень необходимых условий для возобновления переговоров с Россией. Он добавил, что украинцам «эмоционально тяжело» садиться за стол переговоров с Москвой, однако Киев готов пойти на это «ради восстановления мира и территориальной целостности страны».

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До этого Кулеба сообщил, что ситуация в Донбассе для украинских войск является «чрезвычайно плохой» и обратился к западным странам с просьбой предоставить реактивные системы залпового огня «как можно скорее», поскольку без них ситуация станет «ещё хуже».

Политика,Дмитрий Кулеба,Дмитрий Песков,
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