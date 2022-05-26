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41 минуту назад

Кремль обвинил Запад в блокаде зерна на Украине

Газета.Ru

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения в блокаде поставок украинского зерна.

Кремль обвинил Запад в блокаде зерна на Украине
Фото: Eduard Korniyenko/ReutersEduard Korniyenko/Reuters

«И наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что западные страны должны отметить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, препятствуют вывозу зерна.

Ранее в Госдепе заявили, что США не снимут санкции с России за обещания по экспорту зерна с Украины.

Россию обвиняют в провокации продовольственного кризиса — все из-за десятков миллионов тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины. В СМИ звучат предложения о создании морской коалиции, которая силой обеспечила бы безопасность судоходства в Черном море.

Политика,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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