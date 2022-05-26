В Кремле жестко ответили на спор о делении Украины

Украина должна принять требования России , речь не идет о разделении территорий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

« Москва ждет от Киева принятия требований России и осознания зеркальной ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует. Это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де факто и трезво ее оценить», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ.