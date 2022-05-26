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30 минут назад

В МИД РФ оценили состояние отношений России с НАТО фразой из «Буратино»

Газета.Ru

Состояние Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года можно оценить фразой из «Буратино» — «скорее жив, чем мертв». Такое мнение выразил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) Министерства иностранных дел России Николай Кобринец в интервью «Ленте.ру».

В МИД РФ оценили состояние отношений России с НАТО фразой из «Буратино»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что этот договор был заключен в то время, когда еще можно было надеяться, что европейская система безопасности будет выстроена «на справедливой, равноправной основе».

Дипломат подчеркнул, что после 2014 годы Североатлантический альянс сам прекратил сотрудничать с Российской Федерацией по гражданской и военной линии, контактов в рамках Совета Россия-НАТО больше не было.

Кроме того, альянс не отреагировал на тревоги Москвы в связи с присоединением к НАТО новых членов. По словам Кобринец, Россия такого сценария не хотела.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту заявил, что Россия в 1990-е годы сама отказалась от идеи вступления в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» потребовала от Блинкена объяснений.

Политика,Энтони Блинкен,Стивен Колберт,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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