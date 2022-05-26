«В этих условиях очевидно, что существенной разницы между тем, куда будут пытаться затянуть соседнюю с нами Украину — в НАТО или в ЕС, — по большому счету нет. Это уже по сути две стороны одной и той же антироссийской медали», — заявил Кобринец в интервью «Ленте.ру».