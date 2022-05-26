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1 час назад

МИД РФ: вступление Украины в ЕС равно вступлению в НАТО

Ura.Ru

Возможное вступление Украины в Евросоюз будет нести последствия, равносильные присоединению страны к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«В этих условиях очевидно, что существенной разницы между тем, куда будут пытаться затянуть соседнюю с нами Украину — в НАТО или в ЕС, — по большому счету нет. Это уже по сути две стороны одной и той же антироссийской медали», — заявил Кобринец в интервью «Ленте.ру».

По его мнению, Евросоюз сложно отличить от НАТО по накалу конфронтационной риторики первых лиц. ЕС и США требуют от стран неукоснительного соблюдения всех неправомерных санкций против РФ под угрозой лишения финансовой и политической поддержки, объяснил он.

По словам главы департамента, любое подобное изменение статуса Украины будет нести угрозы для национальной безопасности России. Очевидно, что РФ будет обеспечивать собственную защиту всеми доступными средствами, добавил Рогов.

МИД прокомментировал ультиматум Зеленского

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина сможет вступить в Евросоюз не раньше чем через 20 лет. Этот тезис подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц, объяснив, что Брюссель не может ускорить вступление Украины.

Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации является отказ Украины от вступления в НАТО. Однако позже Россия изменила свою позицию, потребовав от Украины отказаться и от вступления в Европейский союз.

Политика,Видео,Олаф Шольц,МИД России,НАТО,ЕС,
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