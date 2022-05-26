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28 минут назад

В Совфеде оценили настрой Запада на «отмену» России

Lenta.ru

В странах Запада накапливается осознание новых реальностей, в которых Россию нельзя игнорировать или «отменять». Об этом заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачев в своем Telegram-канале.

В Совфеде оценили настрой Запада на «отмену» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До перелома еще очень далеко, разумеется, речь только о наметившейся тенденции. Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве», — написал сенатор.

По его мнению, примером этого служит высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил, что между Москвой и Киевом необходимо добиваться компромиссов, в том числе и по вопросам территорий. Также Косачев отметил высказывание президента Австрии Александра ван дер Беллена о том, что заявления президента России Владимира Путина нужно было изучать раньше и более внимательно.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Также он отметил, что Америку захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».

Политика,Генри Киссинджер,Константин Косачев,Анатолий Антонов,Владимир Путин,Совет Федерации,
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