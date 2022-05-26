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1 час назад

Захарова: РФ разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США

ТК «Звезда»иещё 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российская сторона разрабатывает комплекс ответных мер на антироссийские санкции США. Она пояснила, что идет процесс их согласования со всеми заинтересованными сторонами. С данным заявлением она выступила в эфире Первого канала.

Захарова заявила о разработке ответных мер на санкции США
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look PressPavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press

«Мы сейчас разрабатываем комплекс мер. Уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно. Но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», - рассказала российский дипломат.

Ранее представитель Мали выступил с заявлением, что антироссийские санкции ударили по экономике бедных стран. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада в отношении России парализовали экономическую систему и усугубили глобальную экономическую ситуацию. По словам Диоп, санкции могут спровоцировать продовольственный кризис.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Первый канал,
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