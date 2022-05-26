Захарова заявила о разработке ответных мер на санкции США

«Мы сейчас разрабатываем комплекс мер. Уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно. Но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», - рассказала российский дипломат.