Захарова заявила о разработке ответных мер на санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российская сторона разрабатывает комплекс ответных мер на антироссийские санкции США. Она пояснила, что идет процесс их согласования со всеми заинтересованными сторонами. С данным заявлением она выступила в эфире Первого канала.
«Мы сейчас разрабатываем комплекс мер. Уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно. Но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», - рассказала российский дипломат.
Ранее представитель Мали выступил с заявлением, что антироссийские санкции ударили по экономике бедных стран. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада в отношении России парализовали экономическую систему и усугубили глобальную экономическую ситуацию. По словам Диоп, санкции могут спровоцировать продовольственный кризис.