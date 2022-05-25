Путин заявил о новой норме для России

«Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна иметь в общественном сознании такой статус, и должна поддерживаться со стороны государства. Потому что для России это историческая традиция, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма», — сказал он на заседании президиума Госсовета.