Политик из Ярославля получил выговор за шутку о погибшем сапере

Вице-губернатор Ярославской области по внутренней политике Андрей Колядин получил выговор от врио губернатора Михаила Евраева. Виной всему пост в его telegram-канале о погибшем в ходе спецоперации на Украине сапере, сообщила исполняющая обязанности начальника управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Анна Калугина.

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«26 апреля [Андрей Колядин] написал, что приехал в Переславль-Залесский на съезд муниципальных образований из Ростова, „где хоронили парня, погибшего в Украине“. „Футболиста, балагура и сапера… Последнее оказалось летальным“, — сообщил тогда замгубернатора», — пишет «Коммерсант».

Сейчас пост в Telegram удален, как и весь канал Колядина. В ближайшее время он не планирует его восстанавливать. Многие раскритиковали чиновника, расценив такое сообщение как издевку над гибелью российских военнослужащих.