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1 час назад

Политик из Ярославля получил выговор за шутку о погибшем сапере

Ura.Ru

Вице-губернатор Ярославской области по внутренней политике Андрей Колядин получил выговор от врио губернатора Михаила Евраева. Виной всему пост в его telegram-канале о погибшем в ходе спецоперации на Украине сапере, сообщила исполняющая обязанности начальника управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Анна Калугина.

Политик из Ярославля получил выговор за шутку о погибшем сапере
Фото: ТАССТАСС

«26 апреля [Андрей Колядин] написал, что приехал в Переславль-Залесский на съезд муниципальных образований из Ростова, „где хоронили парня, погибшего в Украине“. „Футболиста, балагура и сапера… Последнее оказалось летальным“, — сообщил тогда замгубернатора», — пишет «Коммерсант».

Сейчас пост в Telegram удален, как и весь канал Колядина. В ближайшее время он не планирует его восстанавливать. Многие раскритиковали чиновника, расценив такое сообщение как издевку над гибелью российских военнослужащих.

Россия начала спецоперацию в конце февраля. В ее ходе саперы сыграли важную роль. Солдаты ВСУ минировали оставляемые территории. Российским саперам, в частности, пришлось разминировать завод «Азовсталь» и порт Мариуполя в ДНР. В ЛНР ВСУ минировали дома в населенных пунктах, откуда отступали.

Политика,Анна Калугина,Михаил Евраев,Андрей Колядин,Коммерсант,
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