Лавров опроверг получение плана по мирному урегулированию от Италии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не получал от властей Италии план по мирному урегулированию ситуации на Украине, он узнал о нем только из средств массовой информации. Цитату приводит ТАСС.

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«Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации», — с таким опровержением выступил министр.

По мнению Лаврова, его итальянский коллега Луиджи ди Майо занимается рекламой и «активно внедряется в медийное пространство».