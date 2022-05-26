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47 минут назад

Лавров опроверг получение плана по мирному урегулированию с Украиной от Италии

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не получал от властей Италии план по мирному урегулированию ситуации на Украине, он узнал о нем только из средств массовой информации. Цитату приводит ТАСС.

Лавров опроверг получение плана по мирному урегулированию от Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации», — с таким опровержением выступил министр.

По мнению Лаврова, его итальянский коллега Луиджи ди Майо занимается рекламой и «активно внедряется в медийное пространство».

При этом ранее замглавы МИД России Андрей Руденко утверждал, будто Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, министерство занималось рассмотрением инициатив, после чего им будет дана оценка.

Политика,Крым наш,Андрей Руденко,Сергей Лавров,МИД России,
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