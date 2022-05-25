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36 минут назад

Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧС

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в этот же день, 25 мая, Путин назначил главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. За два дня до этого президент направил в Совет Федерации представление об утверждении Куренкова новым главой МЧС.

Путин назначил нового главу МЧС

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что президент хорошо знает Куренкова.

«Выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», - отмечал Песков.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность замминистра.

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