Президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее в этот же день, 25 мая, Путин назначил главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. За два дня до этого президент направил в Совет Федерации представление об утверждении Куренкова новым главой МЧС.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что президент хорошо знает Куренкова.
«Выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», - отмечал Песков.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность замминистра.