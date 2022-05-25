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29 минут назад

Матвиенко призвала не допускать «охоту на ведьм» в культуре

Алиса Селезнёва

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допускать «охоту на ведьм» в отношении российских деятелей культуры и блогеров из-за их отношения к специальной военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Матвиенко призвала не допускать «охоту на ведьм» в культуре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам надо, чтобы не было «охоты на ведьм», это самое плохое, если такое начнется. Я думаю, что само общество дало ответ, реакция общества - ответ на поступки некоторых людей», - заметила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что общество уже отвергло некоторых деятелей культуры за их поведение «в самый тяжелый момент, когда всем надо было трезво, взвешенно думать об интересах страны».

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Таким образом Валентина Матвиенко оценила заявление сенатора от Тюменской области Павла Тараканова, предложившего проработать законодательный механизм запрета для ряда артистов и блогеров участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств.

По после начала российской спецоперации на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса уехали из страны. В частности, среди них оказались музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева, которые регулярно в своих соцсетях и в интервью позволяют себе оскорбления в сторону России и ее жителей.

Политика,Общество,Павел Тараканов,Наргиз Закирова,Татьяна Лазарева,Чулпан Хаматова,Андрей Макаревич,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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