Путин упростил выдачу гражданства жителям двух областей Украины

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43 минуты назад

Путин одобрил упрощенное гражданство для жителей Запорожья и Херсона

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Фото: ТАССТАСС

Своим указом Путин внес изменения в документ, подписанный в апреле 2019 года. Указ касался упрощенной выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, теперь его распространили на жителей Запорожской и Херсонской областей.

Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.

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Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее заявил, что около 70 процентов жителей Херсонской и Запорожской областей хотят получить российское гражданство.

По его словам, желание получить паспорта РФ изъявили жители части Николаевской области.

Политика,Виктор Водолацкий,Владимир Путин,Госдума,
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