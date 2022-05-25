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1 час назад

Кремль: Куренков назначен главой МЧС

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

23 мая Путин направил в Совет Федерации представление об утверждении Куренкова новым главой МЧС.

Источники ТАСС называли Куренкова выходцем из спецслужб. По словам собеседников агентства, он служил в Росгвардии и Федеральной службе охраны. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что последняя его должность - помощник директора Росгвардии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин хорошо знает Куренкова.

«Выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», - отмечал Песков.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность замминистра.

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