Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
23 мая Путин направил в Совет Федерации представление об утверждении Куренкова новым главой МЧС.
Источники ТАСС называли Куренкова выходцем из спецслужб. По словам собеседников агентства, он служил в Росгвардии и Федеральной службе охраны. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что последняя его должность - помощник директора Росгвардии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин хорошо знает Куренкова.
«Выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», - отмечал Песков.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность замминистра.