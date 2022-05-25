Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова . Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источники ТАСС называли Куренкова выходцем из спецслужб. По словам собеседников агентства, он служил в Росгвардии и Федеральной службе охраны. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что последняя его должность - помощник директора Росгвардии.