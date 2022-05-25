Володин заявил, что Госдума в июне может обсудить вопрос выхода России из Болонской системы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду поручил депутатам в июне провести широкое обсуждение процесса выхода России из Болонской системы с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова. По его словам, организовать такое обсуждение можно сразу после того, как депутаты вернутся из регионов 6 июня.

Фото: ТАСС ТАСС

Видео дня

"У всех [депутатов] мнение о том, что нам надо переходить на специалитет, есть аргументы в пользу этого. Давайте пригласим министра, обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета [Думы], либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. <...> С коллегой [главой Минобрнауки Валерием] Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем", - сказал Володин.

С предложением как можно скорее обсудить этот вопрос к депутатам обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, при выходе России из Болонской системы "нужно поработать и над федеральным законом об образовании, и над федеральными государственными стандартами". "Насколько мне известно, все фракции поддерживают министра науки и высшей школы, у всех есть понимание, что нам нужно выходить из Болонской системы", - отметил в свою очередь Володин.

Он подчеркнул, что глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев "обсуждал этот вопрос с министром до того, как министр об этом высказался". "Коллеги, давайте этот вопрос поставим на особый контроль. Поручим руководителю профильного комитета по науке и высшей школе подготовиться. Если необходимо, подключиться к этому вопросу представителям регионов, предложите формат. <…> Cовершенно очевидно, что эта тема требует скорейшего рассмотрения", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что депутатам необходимо "отдать должное министру, потому что все его предшественники уходили от обсуждения этой темы". "Надо выразить слова благодарности правительству РФ за их позицию. Они слышат общество, они слышат Госдуму. И мы сегодня с ними вместе обсуждаем этот вопрос", - заявил Володин.

Позиция Фалькова

Во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования, когда обучение строится по системе "бакалавриат - магистратура", "прожитым этапом", заявив, что в России появится своя система.

По его словам, отказ от Болонской системы и переход на специалитет может усилить качество подготовки педагогов в России.